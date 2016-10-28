В разведке сообщили о полетах российских самолетов над Черным и Азовским морями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий на брифинге в Киеве.

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По его словам, с 21 по 27 октября противник значительно активизировал ведение разведки с целью разоблачения изменений в состоянии и деятельности сил АТО, а также украинских войск в целом.

«В частности, 25 и 26 октября в воздушном пространстве Азовского и Черного морей на выполнение комплексной разведывательной операции отмечена деятельность самолетов-разведчиков Ил-20 и СУ-24МР вооруженных сил России, которые способны вести разведку на глубину до 400 км», - сказал Скибицкий.