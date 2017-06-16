Утром на Луганщине от вражеской пули погиб украинский военный

Сегодня утром вблизи пгт Новотошковка Новоайдарского района выстрелом врага из снайперской винтовки смертельно ранили украинского военнослужащего.

Об этом говорится в сообщении Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что в течение минувших суток объединенные российско-террористические бандформирования 11 раз нарушали «режим тишины» вдоль линии разграничения на Луганщине.

В частности, в направлении города Попасная, сел Катериновка и Новоалександровка шесть раз открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По укреплениям сил АТО вблизи города Счастье и села Крымское Новоайдарского района дважды применялись 82-мм минометы и автоматические гранатометы.

В направлении пгт Станица Луганская и село Валуйское противник трижды использовал противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.