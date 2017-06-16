Утром на Луганщине от вражеской пули погиб украинский военный
В течение минувших суток объединенные российско-террористические бандформирования 11 раз нарушали «режим тишины» вдоль линии разграничения на Луганщине.
Сегодня утром вблизи пгт Новотошковка Новоайдарского района выстрелом врага из снайперской винтовки смертельно ранили украинского военнослужащего.
Об этом говорится в сообщении Луганской областной военно-гражданской администрации.
Отмечается, что в течение минувших суток объединенные российско-террористические бандформирования 11 раз нарушали «режим тишины» вдоль линии разграничения на Луганщине.
В частности, в направлении города Попасная, сел Катериновка и Новоалександровка шесть раз открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По укреплениям сил АТО вблизи города Счастье и села Крымское Новоайдарского района дважды применялись 82-мм минометы и автоматические гранатометы.
В направлении пгт Станица Луганская и село Валуйское противник трижды использовал противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.