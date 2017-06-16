Боевики полсотни раз открывали огонь по украинских бойцах, один военный погиб - штаб АТО

Боевики на востоке Украины продолжают нарушать договоренности о деескалации конфликта. Вчера боевики 50 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины вдоль всей линии фронта. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Зафиксировано 9 случаев применения противником запрещенного Минскими соглашениями вооружения, а также дважды оккупанты обстреляли жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. Один украинский военный погиб.

«В результате вражеского обстрела один украинский воин вчера получил ранения несовместимые с жизнью и погиб», - говорится в сообщении.

Приморское направление. Здесь на прошедших сутках начислено больше всего фактов нарушения противником режима прекращения огня - 24. Напомним, вчера утром пророссийские вооруженные банды из реактивных артиллерийских систем обстреляли жилые кварталы Марьинки. Несмотря на немалые повреждения нескольких домов, к счастью, никто из гражданских не пострадал.

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«На этом участке фронта боевики в течение дня били из 120-мм минометов в районе Марьинки, Павлополя, Широкиного и Водяного. А вблизи Красногоровки и Талаковки бандиты применяли минометы калибра 82 мм. Кроме того, целый ряд вооруженных провокаций оккупантами была осуществлена вблизи Гнутового, Лебединского, Чермалика и Новомихайловки. Там боевики, как и обычно, по опорным пунктам украинских защитников неоднократно открывали огонь разной интенсивности из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Донецкое направление. Здесь подразделения российско-террористических войск осуществили 13 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО. Сначала захватчики из пригорода временно оккупированной Горловки обстреляли из артиллерии калибра 122 мм наши позиций вблизи поселка Южное. В то же время захватчики интенсивно обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Каменки из танков и минометов калибра 120 мм. Из таких же минометов уже под вечер преступники вели огонь в направлении Донецкого аэропорта по украинским воинам, которые держат оборону вблизи Песков. Вечером наиболее напряженной ситуация была в южном и северо-восточном пригороде Авдеевки, где НВФ били по нашим опорным пунктам из 82-мм минометов и имеющегося у них пехотного вооружения.

Луганское направление. На данном участке линии соприкосновения вчера также было зафиксировано 13 вражеских вооруженных провокаций, большинство из которых уже после 18.00 часов. В частности, поздно вечером боевики выпустили несколько мин калибра 120 мм по нашим позициям вблизи Катериновки. Там же, а также в районе Счастья и Крымского бандиты били из 82-мм минометов. К слову, обстреливая из минометов Счастье, боевики выпустили три мины непосредственно по одному из жилых массивов этого населенного пункта. Никто из местных жителей, к счастью, не пострадал. Информация о возможных разрушениях уточняется.

Кроме того, на этом направлении из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия кремлевские наемники открывали огонь по воинам сил АТО в районе Новозвановки, Малинового, Донца, Валуйского, Новоалександровки, Станицы Луганской и Попасной.

Как сообщал УНИАН ранее, в период с 5 по 11 июня на 75% увеличилось количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе в сравнении с предыдущим. Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«На прошлой неделе наблюдалось ухудшения ситуации безопасности. СММ зафиксировала на 75% больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с позапрошлой неделей. Увеличение применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения было еще более ощутимым.СММ ОБСЕ зафиксировала более 1200 взрывов от огня из минометов, танков и артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня. Количество таких взрывов зафиксированных СММ позапрошлой неделе составляла 191», - отметил Хуг.