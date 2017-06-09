Бои за Желобок: ВСУ заняли новые рубежи на Славяносербском выступе

В результате боев за Желобок 93-я бригада заняла новые рубежи на Славяносербском выступе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Он рассказал, что вспышка боевых действий 6 июня в районе села Желобок Луганской области вызвала взрыв панических сообщений в российской пропаганде о наступлении ВСУ.

Журналист объяснил, что же произошло на самом деле. Он отметил, что район Бахмутской трассы- дороги Р-66 из Луганска, со времен первых Минских соглашений в сентябре 2014-го стал ареной ожесточенных боев. Украинские войска контролируют выступ, который с севера подпирается рекой Северский Донец, а с юга - трассой Р-66, южнее которой располагается Первомайск и агломерация населенных пунктов вокруг него.

Эта территория должна была, по условиям перемирия, контролироваться украинскими войсками. Однако российское командование неоднократно наносило удары, чтобы срезать выступ, занять поселок Крымское и выйти на этом участке к Северскому Донцу. Так, в ходе боев в октябре 2014-го и в январе-феврале 2015-го противник нарушил Минские соглашения и захватил часть этого района.

"Ключом к контролю обстановки является высота 175,9, которая находится западнее Славяносербска. Заявления роспропаганды об атаке ВСУ на эту высоту - откровенный фейк. Дело в том, что атаковать эту высоту нет нужды - наша армия ее не сдавала. В январе 2015-го противник предпринимал многочисленные атаки на высоту 175,9, здесь 20 января был убит командир 2-го танкового батальона "ЛНР" Валерий Липицкий. Но воины 24-й механизированнгой бригады тогда отбили все атаки", - подчеркнул Бутусов.

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Кроме того, начиная с сентября 2016-го, подразделения 93-й механизмированной бригады осуществляют постепенное занятие "серой зоны", оставленной подразделениями ВСУ в 2014-м. За это время вся "серая зона" уже вернулась под контроль украинских военных, на некоторых участках продвижение составило до трех километров.

"1-6 июня 2017-го штурмовые группы 1-го и 2-го батальонов 93-й бригады заняли район высоты 150,3 и северную окраину села Желобок", - рассказал журналист.

Он отметил, противник понес серьезные потери, и помешать продвижению ВСУ не смог. Здесь, на фронте в 20 километров, оборонялся 14-й батальон территориальной обороны "ЛНР" боевой численностью, по словам самих боевиков, около 100 человек. То есть их оборона носит условный характер - тонкая цепочка огневых точек.

"Артиллерия противника и резервы вступили вбой уже после закрепления украинских боевых групп на новых рубежах, сорвать действия 93-й бригады, выбить наших бойцов с занятых рубежей противнику не удалось", - заявил Бутусов.

Судя по всему, продолжил он, противник просто не сразу обнаружил выход украинских подразделений вплотную к Бахмутской трассе. Паника у врага и ожесточенные перестрелки начались только 6 июня.

Журналист отметил, что по количеству привлеченных сил в составе небольших ударных групп эти бои остаются боями местного значения. Никаких "уличных боев" в селе Жолобок не происходит, в виду крошечных размеров самого села. Перестрелки 1-7 числа имели место.

"Противник 7-го июня ввел сейчас в бой на передовую подразделения 4-й мотострелковой бригады "ЛНР", с танками и артиллерией, но восстановить положение не сумел. Несмотря на обстрелы артиллерии, все занятые украинцами позиции остаются под нашим контролем", - пишет журналист.

Кроме того, по состоянию на 8 июня перестрелки прекратились, обстановка успокоилась. Информация о якобы 5 погибших украинских воинах в ходе боев 7 июня оказалась ложной.

В 93-й бригаде 7 июня погиб один военнослужащий. Противник признал ликвидацию минимум 7 наемников "ЛНР".

Инициатива в боевых действиях в этом районе остается за украинскими воинами. Нарушение Минских соглашений в данном районе осуществляют только российские наемники, которые продолжают занимать позиции, отведенные под украинский контроль согласно Минским соглашениям.

"Бойцы 93-й механизированной бригады не сдают ни пяди, и, несмотря на огромный риск и потери, используют любую возможность, чтобы идти вперед и возвращать украинскую землю", - подытожил Бутусов.