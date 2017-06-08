В штабе АТО сообщили о значительных потерях боевиков возле Желобка

Боевики в течение дня существенно обостряли обстановку вблизи населенного пункта Желобок, что на Луганщине. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В течение дня боевики осуществляли попытки захватить опорные пункты сил антитеррористической операции, путем расширения плацдарма вблизи с. Желобок. Враг применял тяжелую артиллерию, минометы. С направлении временно оккупированного населенного пункта Фрунзе по украинским позициям с 14.20 и до 21 часа вел обстрел вражеский танк.

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"Атака происходила на фоне дерзкой информационной интервенции в медийное пространство. Уже традиционно главным информационным поводом было голословное обвинение украинской армии в наступлении на направлении", - говорится в сообщении.

Сейчас все попытки врага захватить украинские позиции отбиты, противник получил достойный ответ.

По состоянию на 22.00 потери боевиков составляют 25 человек – из них 11 убитых.

Очевидцы сообщают о том, что в оккупированном м. Стаханове ( укр. Кадиевка - ред) развернуты мобильные операционные, есть машины для вывоза тел погибших и наблюдается интенсивное движение "скорых".