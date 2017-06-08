СБУ задержала боевика из банды "Призрак" (фото, видео)

Сотрудники СБУ совместно с военнослужащими задержали в районе проведения АТО боевика террористической группировки «Призрак» так называемой «ЛНР». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что правоохранители обнаружили боевика, который осуществлял визуальный осмотр в непосредственной близости от украинских позиций, в Попаснянском районе Луганщины.

«Задержанный был вооружен автоматом Калашникова. Со слов боевика, он с января 2017 года находится в составе незаконного вооруженного формирования «Призрак», в котором осуществляет патрулирование подконтрольных террористам населенных пунктов и охрану блокпостов. Он показал, что в бандгруппировке почти на всех руководящих должностях батальона находятся граждане Российской Федерации», - говорится в сообщении.

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В СБУ также отметили, что боевик рассказал о низком уровне морально-психологического состояния среди террористов, что обусловлено многочисленными поборами со стороны главарей и большим количеством потерь личного состава.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, задержанному боевику сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН ранее, на Донетчине задержали бывшего боевика террористической организации «ДНР».

Во время осмотра личных вещей у него было обнаружено «военный билет» террористической организации «ДНР» и справку об участии в боевых действиях на стороне НВФ.