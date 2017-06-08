После вчерашних боев ситуация на Луганщине несколько стабилизировалась – Минобороны

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявляет о стабилизации ситуации в районе Желобка Луганской области после вчерашних боев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мотузяник сказал на брифинге в Киеве.

Он отметил, что на Луганском направлении минувшие сутки началась с вражеских вооруженных провокаций в Станице Луганской и неподалёку от Попасной. Уже через 5 часов относительного затишья боевые действия переместились на участок фронта вдоль Бахмутской трассы, а именно: Крымское - Желобок - Новотошковское.

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«Обстрелы наших позиций из практически всего имеющегося у врага тяжелого вооружения продолжались в течение 15 часов почти без перерывов. Не использовали боевики здесь только реактивную артиллерию. Установлено, что противник развернул тяжелые орудия вблизи поселков Донецкий и Сентяновка (прежнее название - Фрунзе). Украинские военные открывали ответный огонь на наиболее дерзкие агрессивные действия противника», - заявил Мотузяник.

«В результате вчерашних боев в упомянутом районе (Желобок - УНИАН) погиб военнослужащий и восемь бойцов получили ранения именно в этом районе. По состоянию на сейчас несколько стабилизировалась ситуация - пока там тихо», - заверил он.

В общей сложности, по словам Мотузяника, утром в зоне АТО зафиксировано восемь вооруженных провокаций со стороны боевиков.