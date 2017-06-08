"Все в наших руках": журналист рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе

Продвижение украинских войск в районе села Желобок Луганской области не нарушает условия Минских договоренностей. Об этом заявил журналист, главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, передает "ГОРДОН".

"Наши подразделения на Донбассе действительно продвигаются вперед. И стесняться тут совершенно нечего, поскольку эта территория, согласно Минским соглашениям, и так должна была находиться под контролем Украины. Но в сентябре–октябре 2014 года российское командование провело ряд наступательных операций в районе Бахмутской трассы и захватило контроль над этой территорией. То есть находящиеся сейчас там российские войска нарушают "Минск". А продвижение наших войск в этом районе нарушением Минских договоренностей не является", – отметил журналист.

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По его словам, продвижение ВСУ в Луганской области несет серьезную угрозу налаженным коммуникациям боевиков.

"Это не попытки продвижения, а самое настоящее продвижение наших войск. На самом деле оно происходит уже не первый месяц. Просто сейчас это стало более заметно для противника и несет ему серьезную угрозу. Боевики сделали своеобразный выступ в район Славяносербска, который позволял им контролировать трассу. К тому же там близко Стаханов и еще целый ряд населенных пунктов, имеющих важное тактическое значение. И, разумеется, для них очень болезненно, когда украинская армия подбирается все ближе и угрожает их коммуникациям", – подчеркнул Бутусов.

Он акцентировал внимание на нехватке живой силы у противника.

"В дальнейшем все зависит от украинского командования. Бои показывают, что у противника очень мало сил на фронте. У них серьезная нехватка личного состава. И это при том, что наступление украинцы ведут на ограниченном участке, а не по всей линии фронта. Боевики знают, где ВСУ проводят наступление, но даже на этих позициях они не в силах нам помешать. Даже маленьким группам украинских бойцов. По сути, это даже наступлением трудно назвать, так как задействовано в нем невероятно малое количество человек. Но они мотивированные, настоящие защитники Украины, 93-я механизированная бригада. Это обычная украинская пехота, которая, несмотря ни на что, успешно идет вперед", – заявил журналист.

По его мнению, на данный момент у ВСУ есть все необходимое для масштабного наступления на врага.

"У командования российских армейских корпусов колоссальные проблемы. И прежде всего, это нехватка живой силы. У противника проблемы с боевой подготовкой и боевым духом. У них просто нет людей, чтобы удерживать линию фронта. Боеспособность врага мизерная. Эти бои четко демонстрируют, что силы их ограничены. Но чтобы мы могли освободить свои территории, нужно политическое и военное решение. То есть отбивать у противника свои земли в куда большем масштабе мы можем уже сейчас. Для этого есть и силы, и средства. А боеспособность противника реально низкая. Все в наших руках", – резюмировал Бутусов.

Как сообщал штаб АТО, боевики в течение 7 июня существенно обостряли обстановку вблизи населенного пункта Желобок, что на Луганщине. По состоянию на 22:00 потери боевиков составляли 25 человек – из них 11 убитых.