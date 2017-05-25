Боевики снова стреляли из "Градов" возле Авдеевки

Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, с признаками частичного ее обострения на отдельных участках линии соприкосновения.

За прошедшие сутки противник 50 раз открывал огонь по украинским воинам, неоднократно используя тяжелое артиллерийское вооружение, применение которого запрещено "Минском". Об этом на своей странице в Facebook сообщает штаб АТО.

Более половины фактов нарушения пророссийскими НВФ режима прекращения огня, а именно 27, зафиксировано именно на Приморском направлении.

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На Донецком направлении зафиксировано 17 случаев нарушения боевиками договоренностей о неприменении оружия. "Самой напряженной ситуацией остается в пригороде Авдеевки, где боевики вчера вечером снова дважды били по нашим позициям из РСЗО "Град". В частности, вражеские реактивные снаряды в очередной раз попали и по жилому кварталу, который расположен на южной окраине этого населенного пункта", - говорится в сообщении. В штабе уточнили, что никто из местных жителей не пострадал.

На Луганском направлении насчитали 6 вражеских обстрелов.

"В результате боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих ВС Украины были ранены", - рассказали в пресс-центре штаба АТО.