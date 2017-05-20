За сутки в зоне АТО ранены и травмированы 7 украинских военных

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранено и травмировано семеро украинских военных.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди украинских военных нет, но 7 получили ранения и травмы", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток зафиксировано 55 вооруженных провокаций со стороны боевиков.