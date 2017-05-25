С позиций "ДНР" вблизи Мариуполя выехали чеченцы (видео)

Две трети обстрелов предыдущех суток пришлись на приморский участок фронта АТО. Разведка зафиксировала появление новых отрядов противника в оккупированных Саханке, Пикузах и Октябре, говорится в сюжете ТСН.

Морские пехотинцы говорят, что их обстреливали из минометов и стрелкового оружия. По окрестностям Широкино ударили артиллерией – зафиксировано по меньшей мере 50 разрывов снарядов. "Даже голову не можем поднять", - жалуются военные.

Читайте такжеФСБ привлекает украинских военных к контрабанде в зоне АТО по чеченскому сценарию – Тука

Возле Азовского моря военные говорят, что с позиций напротив выехали чеченцы. А новенькие, которые заехали, хотят пострелять. Со свежими силами боевики начали укреплять свои позиции. Украинские воины пытаются этому помешать, но вынуждены действовать с ювелирной точностью, потому что не исключают, что рыть окопы оккупанты заставляют украинских пленных. Такое уже было в прошлом году, когда людей с лопатами в современной украинской полевой военной формы морпехи наблюдали в оптику.

Как ранее сообщало "Информационное сопротивление", в оккупированном боевиками "ДНР" Новоазовске обостряется конфликт между местными террористами из состава "9-го омсп мп" и наемниками, прибывшими из Чечни.