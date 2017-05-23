Журналист о продвижении ВСУ на Светлодарской дуге: еще один клочок земли отбит у врага

В районе Светлодарской дуги украинские военные продвинулись вперед почти на километр. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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"Еще один клочок земли отбит у врага... Наверное, для многих эта информация не стоила букв на клавиатуре. Меня чрезвычайно вдохновляют бесшабашность и героизм наших ребят", - говорится в его сообщении.

"По Минским соглашениям эта территория должна находиться под контролем Украины", - отметил Цаплиенко.

22 мая волонтер Юрий Мисягин сообщил, что на Светлодарской дуге в Донецкой области украинская армия продвинулась вперед, заняв новые позиции.