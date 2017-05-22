"Дебальцево стало ближе": ВСУ продвинулись вперед, заняв новые позиции - волонтер

На Светлодарской дуге в Донецкой области украинская армия продвинулась вперед, заняв новые позиции. Об этом на своей странице в Facebok сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Он отметил, что у ВСУ есть приятные изменения на Светлодарской дуге - они закрепились на новых передовых позициях.

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"В виду непрекращающихся провокаций и обстрелов со стороны противника, некоторое время назад пехота 53-й бригады была вынуждена хорошо прошагать вперёд. И не только прошагать, но и закрепиться на новых передовых позициях", - рассказал волонтер.

По словам Мысягина, Дебальцево стало ближе на 1 км.

Как сообщал УНИАН, российско-террористические бандформирования продолжают обстреливать позиции сил АТО, дважды в течение сегодняшнего дня боевики применяли тяжелое артиллерийское вооружение, одного украинского военного ранили.