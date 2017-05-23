Боевики из "Градов" обстреляли позиции украинских военных - штаб АТО

В понедельник вечером, 22 мая, пророссийские боевики значительно увеличили огневую активность на отдельных участках на линии соприкосновения на Донбассе. В частности, они обстреляли позиции украинских военных вблизи Опросного, применив "Град".

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, боевики выпустили из "Града" полтора десятка ракет по опорным пунктам Вооруженных сил Украины.

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Также осложнилась ситуация в пригородах Авдеевки. Боевики интенсивно обстреляли укрепления бойцов АТО из минометов калибра 120 и 82 мм, а также стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, на Приморском направлении боевики выпустили почти три десятка мин калибра 120 мм по позициям военных вблизи Павлополя.