Обострение в зоне АТО: 52 вражеских обстрела, пятеро военных ранены

Российско-террористические войска продолжают обстреливать позиции ВС Украины. Всего на протяжении минувших суток противник 52 раза открывал огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"Приморское направление. Зафиксирован 21 вражеский обстрел. Самыми горячими точками в этом направлении остаются участки в районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Красногоровка и Марьинка. Также под огонь противника попали наши опорные пункты в районе Водяного Гнутово, Лебединского, Богдановки, Новотроицкого и Чермалыка. В частности, из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм боевики били по опорным пунктам в районе Павлополя", - сказано в сообщении.

На донецком направлении наиболее сложная ситуация остается возле Авдеевки. Ее пригород и некоторые позиции южнее боевики обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов и вооружения танка. Там же, а также в районе Кодемы, противник применил 122-мм артиллерийские системы.

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Отмечается, что на луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 13 фактов применения боевиками оружия. В частности, противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов по укреплениям вблизи Крымского. Уже вечером боевики применили минометы калибра 82 мм в районе Новоалександровки.

"У Новозвановки бандиты били из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также из гранатометов различных систем незаконные вооруженные формирования вели огонь неподалеку Троицкого и Лобачево. На протяжении минувших суток 5 военнослужащих ВС Украины получили ранения", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Красногоровки.