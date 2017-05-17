Сегодня боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Красногоровки – СЦКК

В течение сегодняшнего дня боевики из минометов обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Красногоровки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на информацию украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Остается напряженной обстановка в районе населенного пункта Авдеевка. Около 07.00 17 мая противником был осуществлен обстрел жилого сектора одного из районов Авдеевки под названием Старая Авдеевка с применением мин калибра 82 мм, а также РПГ и всех типов стрелкового оружия, что является грубым нарушением Минских договоренностей. В результате обстрела повреждены три жилых дома на улице Спортивной. В одном из них мина пробила крышу веранды, осколками была убита собака. Лишь чудом среди гражданского населения Авдеевки никто не пострадал ", - говорится в сообщении.

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Также в штабе констатируют, что сегодня в 15.00 в населенном пункте Красногоровка результате обстрела несколько мин калибра 82 мм попали в здание местной общеобразовательной школы №1. К счастью, в этот момент детей и учителей в школе не было.

"Перечисленные преступления НВФ ОРДЛО в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", - отметили в штабе АТО.