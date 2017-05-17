Боевики сегодня осуществили 30 обстрелов сил АТО: двое военных ранены

С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики совершили 30 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего ранения получили двое бойцов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении сегодня боевики неоднократно обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Павлополя из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. По опорным пунктам возле Широкино террористы вели огонь из вооружения БМП, возле Чермалыка и Новотроицкого - из гранатометов, возле Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов. Севернее, в районе Красногоровки, боевики били из 82-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов.

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На Донецком направлении наиболее напряженной ситуация остается на южной окраине Авдеевки. Там террористы использовали 120-мм и 82-мм минометы, а также стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Из такого же вооружения боевики рано утром обстреляли опорные пункты сил АТО возле Верхнеторецкого. Кроме того, из минометов различных калибров и вооружения танка пророссийские бандформирования вели огонь по бойцам ВСУ, которые держат оборону недалеко от Каменки.

На Луганском направлении боевики в течение дня несколько раз вели интенсивный огонь по украинским воинам, которые защищают поселок Крымское. Террористы использовали минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем.

"Подразделения сил АТО полностью контролируют ситуацию в зоне ответственности и находятся в готовности дать противнику достойный отпор", - подчеркнули в штабе.