На Донбассе погиб грузинский офицер-доброволец

На Донбассе 11 мая погиб грузинский офицер запаса Давид Сихарулидзе, который сражался за Украину в зоне АТО. Об этом рассказал заместитель командира "Грузинского легиона" Шота Кеделашвили.

"Вчера погиб офицер запаса грузинской армии. Это было в Донецкой области рядом с селом Новолуганск. Бойцы как раз находились на "нуле" (передовая — ред.). Прилетел минометный снаряд, который взорвался рядом с ними. Офицер получил ранение в живот и истек кровью. Его звали Давид Сихарулидзе. Он храбро сражался с врагами Украины в зоне АТО", — рассказал Кеделашвили, слова которого передает Inforesist.

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Погибший офицер Давид Сихарулидзе сражался с оккупантами еще в Абхазии в 1992-1993 годах. Также он закончил военную академию Грузии и военное училище Бундесвера в Германии.

До 2015 года служил майором в грузинской армии, а затем в 2015 году он приехал в Украину.

Как сообщал УНИАН, 11 мая в зоне АТО во время выполнения боевого задания погиб украинский сапер.