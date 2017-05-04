СБУ задокументировала новые факты использования боевиками российского оружия (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали два факта использования боевиками так называемой «ДНР» оружия и боеприпасов российского производства.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в «серой зоне» в районе донецкого аэропорта правоохранители обнаружили два выстрела к гранатомету РПГ-7В, оставленные боевиками. Возле одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины на линии разграничения оперативники спецслужбы изъяли огнемет «Шмель».

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По заключению экспертов, обнаруженное оружие и боеприпасы изготовлены в России после 1991 года и не находятся на вооружении сил антитеррористической операции. Наличие у боевиков российского оружия в очередной раз доказывает ее поставки террористам с территории РФ.