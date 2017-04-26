На репетиции "парада" в оккупированном Донецке заметили российскую технику (видео)

Волонтеры нашли очередные доказательства поставок российских вооружений боевикам на оккупированные территории Донбасса. Об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Так, на опубликованном видео так называемого министерства информации "ДНР" под названием "Репетиция парада победы. Военная техника. 25.04.2017" были продемонстрированы образцы российской военной техники.

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Среди них - грузовик КАМАЗ-5350 семейства "Мустанг" (начало производства 2003 год), грузовик Урал-4320 с дизельным двигателем ЯМЗ-238 (начало производства 1994 год) и модификация БТР-80 с прицелом ТКН-4ГА-01 (начало модернизации 2012).

"Данная техника в Украину не экспортировалась и стать трофеем, добытым в бою с подразделениями ВСУ, не могла", - подчеркнули волонтеры.