Под Авдеевкой в результате вражеского обстрела погиб боец ВСУ

По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, на данном направлении противник применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В другом сообщении штаб АТО сообщает об одном раненом бойца, но не уточняет место, где он получил ранение.

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Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки на донецком направлении из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого.

Также вчера боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, что повлекло разрушения домов.