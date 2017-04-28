В результате подрыва авто погиб боец подразделения, которое выполняет задачи под Мариуполем

В зоне АТО в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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«Согласно предварительной информации, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении неподалёку от населенного пункта Павлополь», - говорится в сообщении.