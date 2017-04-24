Пропагандисты RT прибыли на место подрыва авто ОБСЕ через 3 минуты - ИС

В районе н.п. Пришиб Луганской области (территория, контролируемая "ЛНР") произошел подрыв на взрывном устройстве автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ. Координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook опубликовал хронологию событий:

11:17 - подрыв автомобиля;

11:20 - прибыла съемочная группа телеканала Russia Today;

11:28 – прибыл автомобиль "Нива" цвета хаки с неопознанными гражданскими, которые отдавали указания российским "журналистам";

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15:44 - прибыла "полиция ЛНР";

15:48 – прибыл автомобиль медицинской службы для вывоза тела погибшего сотрудника СММ ОБСЕ;

около 16:00 - прибыл автокран для эвакуации автомобиля СММ ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненые - наблюдатели из Германии и Чехии.