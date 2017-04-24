Глава ПА ОБСЕ призвала провести тщательное расследование подрыва автомобиля СММ

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен призвала провести тщательное расследование в связи с подрывом автомобиля миссии организации на временно оккупированной территории Луганской области и привлечь виновных к ответственности.

Об этом сказано в заявлении Муттонен, обнародованном на сайте ОБСЕ.

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«Вместе со всей семьей ОБСЕ я глубоко опечалена сегодняшними новостями из Украины. Смерть одного из наших коллег, выполняющих важную миссию, шокировала нас всех», - отметила президент ПА ОБСЕ.

Она высказала соболезнования семье погибшего и надежду по полное и скорейшее выздоровление пострадавших.

Муттонен также поддержала заявление председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца с призывом провести тщательное расследование инцидента и привлечь к ответственности виновных.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.