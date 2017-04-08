В Овидиополе открыли мемориальную доску в честь моряка, который погиб в "Довжанськом котле"

В районном центре Овидиополь Одесской области сегодня открыли мемориальную доску в честь моряка Евгения Колисниченко, погибшего в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в Овидиопольском районном совете, мемориальная доска установлена на фасаде здания учебно-воспитательного комплекса, в котором учился погибший. В церемонии приняли участие более 200 человек – сослуживцы Колисниченко, родные и близкие, учащиеся.

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На черной доске – изображение героя в морской форме, даты рождения и смерти, а также памятная надпись о том, что в стенах учреждения учился герой.

Отмечается, что старший матрос 1 отряда морской охраны Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Евгений Колисниченко родился 18 апреля 1988 года.

Окончил Овидипольське профессионально-техническое аграрное училище, Белгород-Днестровский морской рыбопромышленный техникум. Служил по контракту в Одесском отряде морской охраны - на корабле «Подолье».

В зоне АТО был с июня 2014-го - в составе специального подразделения для усиления защиты украинско-российской границы.

Погиб 7 августа 2014 во время обстрела боевиками колонны при выходе украинских бойцов из «Довжанского котла» (сектор Д) - на последних метрах марша, осколок попал в голову.

У него остались родители и жена.