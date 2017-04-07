СЦКК: боевики снова коварно сорвали разведение сил в районе Станицы Луганской

Незаконные вооруженные формирования ОРЛО в очередной раз сорвали разведение сил и средств, которое должно было состояться на участке №1 Станица Луганская.

Об этом сообщает пресс-центр АТО со ссылкой на украинскую сторону в СЦКК.

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«Украинская сторона СЦКК в очередной раз вынуждена констатировать, что, несмотря на показательные действия представителей НВФ ОРЛО относительно «готовности» к отводу сил и средств на участке разведения №1 «Станица Луганская», которые 6 апреля были освещены в средствах массовой информации Российской Федерации и ОРДЛО, боевики имели целью обвинить Украинскую сторону в невыполнении Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Учитывая тот факт, что режим полной тишины на участке №1 фиксировался уже более четырех суток, штаб АТО 6 апреля провел координационное совещание по вопросам разведения сил и средств на данном участке, что должно было состояться 9 апреля.

«Однако, 6 апреля в период с 20.05 до 20.40 незаконные вооруженные формирования ОРЛО со стороны населенного пункта, расположенного на Горе князя Игоря, осуществили обстрел участка разведения сил и средств №1 «Станица Луганская» с применением большого крупнокалиберного пулемета, АГС и стрелкового оружия», - подчеркнули в штабе.

Данный факт свидетельствует о преднамеренном и коварном срыве боевиками разведения сил и средств на этом участке, добавили в пресс-центре.