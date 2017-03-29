Миссия ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировала почти 800 взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за минувшие сутки зафиксировано почти 800 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 27 марта, опубликованном на сайте ОБСЕ сегодня.

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"В Донецкой области (27 марта) Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 750 взрывов, если сравнивать с 26 марта (660 взрывов)", - говорится в отчете.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня (33) 27 марта по сравнению с 26 марта (56)", - утверждается в отчете.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявила, что за минувшие выходные зафиксировала более тысячи взрывов в Донецкой и Луганской областях.