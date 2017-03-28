Во Львове попрощались с погибшим на Донбассе бойцом АТО (видео)
14:17, 28 марта 2017Война
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Бойца АТО похоронили на Лычаковском кладбище.
Павлив погиб 24-го марта / Скриншот
28 марта во Львове попрощались с украинским воином Владимиром Павливым, который 24-го марта погиб в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом сообщает местный сайт 032.uа.
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Похоронная процессия с телом украинского воина отправилась на Лычаковское кладбище, где его и похоронили.
Напомним, что Владимир Павлив погиб 24-го марта во время выполнения боевого задания в районе Новоалександровки, что на Луганщине. Павливу было 42 года.
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