Во Львове попрощались с погибшим на Донбассе бойцом АТО (видео)

28 марта во Львове попрощались с украинским воином Владимиром Павливым, который 24-го марта погиб в зоне проведения АТО на Донбассе. Об этом сообщает местный сайт 032.uа.

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Похоронная процессия с телом украинского воина отправилась на Лычаковское кладбище, где его и похоронили.

Напомним, что Владимир Павлив погиб 24-го марта во время выполнения боевого задания в районе Новоалександровки, что на Луганщине. Павливу было 42 года.