Боевики обстреляли позиции ВСУ под Троицким: один украинский военный погиб

В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, что расположен неподалеку от населенного пункта Троицкое Луганской области, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, обстрелы наших позиций на данном направлении велись из гранатометов различных систем и минометов калибра 82мм.

Как сообщал УНИАН, ситуация в районе проведения АТО усложняется. По информации штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 94 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Нарушая существующие договоренности, российско-оккупационные войска обстреливали украинских защитников из оружия калибром более 100мм. Огневые контакты имели место вдоль всей линии разграничения.