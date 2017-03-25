За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 78 обстрелов: двое военных погибли, двое ранены

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 78 раз обстреляли позиции украинских защитников. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"На донецком направлении, под огнем артиллерийских систем калибра 152-мм оказались позиции неподалеку Зайцево. Минометы калибра 120-мм враг применил вблизи Майорского, Авдеевки, Верхнеторецкого, а из минометов калибра 82-мм противник вел огонь по позициям под Авдеевкой, Троицким, шахтой Бутовка, Верхнеторецким, Новоселовка Вторая. Гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска применяли возле Авдеевки, Песок, Невельского, Луганского. А по защитниках шахты Бутовка бил танк", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСутки в зоне АТО: боевики обстреливали позиции ВСУ вдоль всей линии разграничения

На мариупольском направлении, позиции в Широкино и Водяном враг обстреливал из минометов калибров 120-мм и 82-мм. Из гранатометов и пулеметов противник вел огонь по позициям вблизи Водяного, Гнутово, Широкино и Талаковки. Морских пехотинцев под Водяным обстреливал снайпер.

На луганском направлении, по позициям неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 82-мм, гранатометов и пулеметов.

За минувшие сутки двое украинских защитников погибли, еще двое получили ранения.

Как сообщал УНИАН, на Донетчине из-за обострения в зоне АТО ввели дополнительные ограничения.