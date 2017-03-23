На Донетчине из-за обострения в зоне АТО ввели дополнительные ограничения

В Донецкой области из-за обострения ситуации в районе проведения антитеррористической операции и повышения риска проникновения диверсионно-разведывательных групп с 23 марта введены временные ограничения на территории области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной полиции Вячеслав Аброськин.

Читайте также"Семерых боевиков ликвидировали сразу": волонтер о подробностях ожесточенных боев под Мариуполем

Меры безопасности предусматривают ограничения перемещения лиц без документов, удостоверяющих личность, с 22.00 до 05.00.

Запрещено проведение фото-, кино, - и видео, - съемок военнослужащих.

Также запрещается проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки гражданами Украины и другими лицами вне установленных в соответствии с законодательством таких местах.

Кроме того, запрещено перемещение зарегистрированного спортивного, охотничьего огнестрельного оружия и устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в районы проведения АТО.

Также ограничивается движение транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят вне установленных пунктов пропуска, кроме специализированной сельскохозяйственной техники, которая проводит полевые работы.

Читайте такжеПлотницкий получил из Кремля разрешение на грабеж "отжатых" предприятий – ИС

Не допускается пребывание в районах проведения мероприятий иностранных граждан и лиц, не имеющих соответствующей регистрации.

Запрещается нахождение в лесных массивах и лесополосах, возле водоемов (рек, прудов) в районах расположения уязвимых в террористическом отношении объектов, магистральных газопроводов, химических предприятий, ТЭС, плотин, и т. п (кроме сотрудников лесного хозяйства и должностных лиц, задействованных в проведении работ по техническому обслуживанию).

Также запрещено использование радиостанций в транспортных средствах, кроме установленных на транспорте специального назначения (или зарегистрированных в установленном порядке) и осуществление любых полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов.

Указанные ограничения касаются всех граждан Украины, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в составе подразделений, привлеченных сил и средств АТО.