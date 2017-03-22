Волонтеры сообщили о значительных потерях противника в бою под Мариуполем

14:14, 22 марта 2017
Война
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Враг понес значительные потери под Мариуполем.

Враг понес потери, иллюстрация / Фото МО

После вчерашних боев с пророссийскими террористами было ликвидировано около 10 боевиков и более 10 получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Центр волонтеров "People's Project".

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"Точное количество потерь у орков официально предоставит пресс-центр штаба АТО. Надеемся, эти цифры будут еще больше предварительных данных", - говорится в сообщении волонтеров.

Напомним, 20 марта в районе Водяного произошел бой военнослужащих с диверсионно-разведывательными группами противника.

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Теги: #Мариуполь#бой#потери