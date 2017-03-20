Возле Водяного украинские военные отбили наступление двух вражеских ДРГ – штаб

Сегодня в районе Водяного произошел бой военнослужащих с диверсионно-разведывательными группами противника. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

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"В 9.30 в районе населенного пункта Водяное две группы противника в количестве до 40 человек вплотную подошли к нашим позициям. Во время боевого столкновения, получив достойный отпор, диверсионно-разведывательные группы врага отступили. В то же время, подразделение ВС Украины выдвинулось вперед", - сообщили в штабе.

"После того, как противник применил тяжелое вооружение – РСЗО БМ-21 "Град", артиллерию 152 мм и 122 мм, подразделение отошел на свои позиции", - заявили в пресс-центре АТО.

Ранее сегодня волонтеры фонда "Вернись живым" сообщили, что бои на Мариупольском направлении не прекращаются: враг интенсивно продолжает обстрелы наших передовых позиций из крупнокалиберных минометов и ствольной артиллерии.

Позже в штабе АТО уточнили, что в результате боев на Мариупольском направлении погибли двое военнослужащих, еще семеро получили ранения.