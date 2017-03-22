Боевики усилили обстрелы и изменили тактику использования артиллерии против сил АТО - ИС

Российско-террористические войска за минувшую неделю активизировали обстрелы и изменили тактику использования артиллерии против сил АТО.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его данным, в период с 15 по 21 марта отмечалась существенная активизация подразделений так называемых «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР».

«Всего в этот период подразделения российско-террористических войск осуществили около 780 обстрелов (из танков, 82/120-мм минометов, 122-мм РСЗО “Град”) по таким населенным пунктам: Катериновка, Новозвановка, Троицкое, Попасная, Новоалександровка, Новолуганское, Луганское, Светлодарск, Зайцево, Новобахмутовка, Лобачево, Крымское, Орехово, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Пески, Березовое, Новгородское, Верхнеторецкое, Каменка, Опытное, Лебединское, Талаковка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино», - сообщил Тымчук.

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По его словам, особенностью данного периода стало изменение тактики действий артиллерии российских оккупационных войск.

Так, с целью сохранения артиллерийской техники российские оккупанты уменьшили время нанесения удара до периода всего нескольких выстрелов, при этом огонь велся одновременно с разных позиций в условиях полного радиомолчания. После чего оперативно осуществлялась смена огневых позиций.

Также отмечается более активное использование противником для выполнения боевых задач в первой линии тяжелой бронетехники (танков).