Волонтеры сообщают о тяжелых боях под Мариуполем: идут вражеские танки, террористы стреляют из "Градов"

Под Мариуполем пророссийско-террористические войска стреляют по позициям украинских морпехов из всего, что есть. Об этом на своей странице в Facebook сообщил центр волонтеров "People's Project".

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"По предварительным данным, полностью уничтожили вражеский опорный пункт вместе с террористами. Враг усиливает артобстрел и перенес огонь на уже бывшие собственные позиции. В зону боя идут вражеские танки", - говорится в сообщении.

В свою очередь волонтеры фонда "Вернись живым" сообщают, что бои на Мариупольском направлении не прекращаются: враг интенсивно продолжает обстрелы передовых позиций ВСУ из крупнокалиберных минометов и ствольной артиллерии. "Есть подтверждение, что около 12:00 террористы применили реактивные системы залпового огня "Град", - рассказали волонтеры, добавив, что, по неподтвержденной информации, есть раненые среди бойцов АТО.

"Под Мариуполем утром сильный бой. Велкам в 2014 год. Хочется ошибиться, но вроде бы все очень серьезно. С нашей стороны есть раненые", - пишет на своей странице в Facebook волонтер Серж Марко.

В штабе АТО заявили, что Водяное находится под обстрелами "Градов". Отмечается, что позиции украинских войск в районе населенного пункта Водяное, что на Мариупольском направлении, были обстреляны оккупантами с применением РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов.

"По предварительной информации, в результате боев на Мариупольском направлении погиб военнослужащий, еще 8 украинских защитников получили ранения", - рассказали в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщили в Минобороны, на протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции ранены и травмированы 5 украинских военных.