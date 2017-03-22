В "ДНР" заявили об открытии своего "представительства" в Греции, Афины отреагировали

Боевики "ДНР" заявили об открытии "представительського центра" в Греции. "Это третий подобный центр в европейских странах", - отметил глава якобы открывшегося представительства, соорганизатор греческого общества Safe Donbass Андреас Заферис, передает ТАСС.

Он также думает, что в скором времени такие же центры "откроются и в других европейских государствах".

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В свою очередь официальные греческие власти сообщили, что открывшийся центр не носит официального статуса. "Греция никогда не признавала самопровозглашенную "Донецкую народную республику," - заявил, отвечая на вопросы журналистов о центре, официальный представитель МИД Греции Стратос Эфтимиу.

Он подчеркнул, что любые действия, подрывающие территориальную целостность Украины, находятся в резком контрасте с установленной позицией греческого правительства.

Напомним, 1 сентября в Остраве устроили открытие «Представительского центра ДНР», которое представители группировки «ДНР» назвали первым своим «дипломатическим учреждением» в Европе.

МИД Чехии заверил, что никаких дипломатических полномочий он не имеет и зарегистрирован как общественное объединение. В дипломатическом ведомстве Чехии тогда сообщали, что решили через суд добиваться ликвидации этой организации.