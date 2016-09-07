Премьер Чехии заверил, что у "ЛНР" и "ДНР" не будет дипломатических миссий в стране

Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в рамках 26-го Экономического форума в г. Крыница-Здруй (Польша), сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина Украины.

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Отмечается, что Гройсман поднял вопрос об обеспокоенности Украины из-за открытия так называемого “почетного консульства ДНР” в чешском г. Острава.

«В свою очередь премьер-министр Богуслав Соботка уверил, что это учреждение нельзя считать дипломатическим представительством и ни одна из так называемых «самопровозглашенных республик» не будут иметь дипломатической миссии в Чехии», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины выразил протест и вручило ноту Посольству Чехии в связи с регистрацией в городе Острава чешскими органами власти так называемого "Представительского центра ДНР".

МИД Чехии в связи с открытием "центра" заявил, что самопровозглашенная "ДНР" не может иметь никакой дипломатической миссии или консульского поста в Чешской Республике. Ведомство также направило письмо Неле Лесковой, которая называет себя "почетным консулом", с требованием немедленно прекратить использование этого титула.

3 сентября глава МИД Украины Павел Климкин проинформировал, что министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек пообещал применить юридические механизмы против фейкового «консульства ДНР» в Остраве.