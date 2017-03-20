Штаб АТО уточнил потери в боях под Мариуполем: погибли двое украинских военных, семеро ранены

В штабе АТО уточнили, что в результате боев на Мариупольском направлении погибли двое военнослужащих, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

Читайте такжеПорошенко о блокаде ОРДЛО: удар под дых Украине

По позициям украинских войск в районе населенного пункта Водяное враг выпустил 40 снарядов калибра 152 мм, 40 снарядов калибра 122 мм и 55 мин калибра 120 мм. Кроме того, во время обстрела противник применил реактивные системы залпового огня РСЗО БМ-21 «Град», осуществив 65 выстрелов.