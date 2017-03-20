С начала проведения АТО погибли более 2,6 тысяч украинских военных - Минобороны

С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе более 2,6 тыс. украинских военных погибли, более 9,4 тыс. получили ранения.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.

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"С начала АТО и по сегодняшний день в результате боевых действий погибли 2629 военных. Из них 2220 - военнослужащие Вооруженных сил Украины. Остальные погибшие - из рядов Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Получили ранения 9453 военнослужащих, из них 7674 - из ВСУ", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО ранены и травмированы 5 украинских военных.