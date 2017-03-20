С начала проведения АТО погибли более 2,6 тысяч украинских военных - Минобороны

14:11, 20 марта 2017
Война
6016

Также более 9,4 тысяч украинских воинов получили ранения.

С начала АТО и до сегодняшнего дня в результате боевых действий погибло 2629 военных / Фото УНИАН

С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе более 2,6 тыс. украинских военных погибли, более 9,4 тыс. получили ранения.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.

Читайте такжеПод Марьинкой боевики используют тактику разбойных набегов - штаб

"С начала АТО и по сегодняшний день в результате боевых действий погибли 2629 военных. Из них 2220 - военнослужащие Вооруженных сил Украины. Остальные погибшие - из рядов Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Получили ранения 9453 военнослужащих, из них 7674 - из ВСУ", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО ранены и травмированы 5 украинских военных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО#военные#погибшие#раненные