Порошенко наградил орденами и медалями бойцов АТО, 26 – посмертно

Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами 75 военнослужащих Вооруженных сил Украины за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга.

Читайте такжеПорошенко наградил 48 воинов-защитников Авдеевки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, среди награжденных – 49 бойцов, получивших ранения, 26 военных награждены посмертно. Большинство награжденных военных были ранены в боях осенью 2016 года – зимой 2017 года в районе Авдеевки, Светлодарской дуги, на Мариупольском направлении.

Так, орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены 5 военных. Среди них посмертно – старший лейтенант Василий Барановский и младший лейтенант Максим Гринчишин. Орденом награждены также получившие ранения младший лейтенант Константин Ильченко, подполковник Сергей Марценюк и лейтенант Николай Талда.

Указом также награждены орденом «За мужество» III степени 36 военнослужащих, из них 23 – посмертно.

Еще 34 защитника награждены медалями «За военную службу Украине» и «Защитнику Отечества».