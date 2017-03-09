"Рашик с "ДНРовскими" документами: военные об уничтоженном на Донбассе снайпере

"Кстати, новость от 8 марта: ребята наши ДРГ отбили. Снайпера прихлопнули, рашика с дыровскими ("ДНР" - УНИАН.) документами", - говорится в сообщении 72-й бригады, бойцы которой и отражали атаку.

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В то же время источники "Украинской правды" подтверждают, что уничтоженный снайпер был не из Украины.

Как сообщал штаб АТО, 8 марта во время несения службы на передовых позициях украинские военнослужащие обнаружили вражескую снайперскую группу. Один снайпер уничтожен.