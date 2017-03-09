В зоне АТО военные обнаружили снайперскую группу оккупантов, один снайпер ликвидирован - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"На мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Марьинку, Чермалык и Павлополь. Используя гранатометы, российско - оккупационные войска обстреливали Водяное и Гнутово. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Лебединское, Павлополь, Новогригорьевка, Гнутово и Широкино. По Широкино, Водяному и Гнутово огонь вели БМП противника. По Новотроицкому - снайпер", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на Донецком направлении со 122-миллиметровой артиллерии захватчики неоднократно обстреливали Зайцево. "С минометов различных калибров - Верхнеторецкое, Майорск, Новгородское, Авдеевку, Луганское. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Верхнеторецкое, Пески, Невельское, Каменку, Новолуганское, Новгородское, Троицкое, Зайцево. По Зайцево и Новгородскому огонь вели и снайперы", - добавили в ведомстве.

Также в штабе сообщают, что на луганском направлении из 120-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Новоалександровке, Попасной и Троицкому, а со стрелкового оружия обстреляли Крымское и Станицу Луганскую.

"Вчера, во время несения службы на передовых позициях, наши военнослужащие обнаружили вражескую снайперскую группу. Один снайпер уничтожен", - сказано в сообщении.

Как известно, боевики в зоне АТО ведут обстрелы во всех направлениях. Также они сорвали запланированное разведение сил в районе Станицы Луганской.