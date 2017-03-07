В зоне АТО за минувшие сутки зафиксировано 122 обстрела: один военный погиб, еще четверо ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На мариупольском направлении танки вели огонь по Водяному и Лебединскому. Также по Водяному вела огонь артиллерия противника. С минометов различных калибров, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Гнутово, Новотроицкое, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Новогригорьевку и Широкино. Также из минометов обстреливали Гнутово, Чермалык, Талаковку, Павлополь, и Водяное. По Березовому, Водяному и Широкино вели огонь БМП и снайперы", - сказано в сообщении.

На донецком направлении из минометов различных калибров оккупанты обстреливали Авдеевку, Майорск, Троицкое, Верхнеторецкое, Новгородское, Пески, а из гранатометов и стрелкового оружия - Северное, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое, Каменку и Невельское. Отмечается, что по Каменке огонь вел снайпер. По Луганскому - БМП.

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"На луганском направлении с 152 миллиметровой артиллерии оккупанты неоднократно обстреливали Крымское. С минометов различных калибров - Новоалександровку, Попасную, Новтошковское, Крымское, Троицкое, Орехово. Из гранатометов - Троицкое, Новоалександровку, Новозвановку, Крымское. В общем зафиксировано 122 обстрела. Четверо наших военных ранены, один травмирован, один погиб", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, ситуация на линии соприкосновения сложная, боевики используют тяжелое вооружение.