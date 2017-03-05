Ситуация на линии соприкосновения сложная, боевики используют тяжелое вооружение – Минобороны

13:19, 05 марта 2017
Война
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Обстановка на линии соприкосновения в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной, бандформирования продолжают обстрелы, в том числе с использованием тяжелого вооружения.

Украинские военные на позициях в зоне АТО / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге.

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По его словам, в результате боевых действий один украинский военный погиб и 12 получили ранения и травмы.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский воин погиб, еще 12 получили ранения и травмы. Мы выражаем соболезнования родным погибшего воина», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки зафиксировано 110 обстрелов позиций сил АТО.

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