Ситуация на линии соприкосновения сложная, боевики используют тяжелое вооружение – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге.

Читайте такжеБлокадчики заявили об "открытии нового редута" - начали препятствовать движению поездов из РФ

По его словам, в результате боевых действий один украинский военный погиб и 12 получили ранения и травмы.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский воин погиб, еще 12 получили ранения и травмы. Мы выражаем соболезнования родным погибшего воина», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки зафиксировано 110 обстрелов позиций сил АТО.