Ситуация на линии соприкосновения сложная, боевики используют тяжелое вооружение – Минобороны
13:19, 05 марта 2017Война
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Обстановка на линии соприкосновения в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной, бандформирования продолжают обстрелы, в том числе с использованием тяжелого вооружения.
Украинские военные на позициях в зоне АТО / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге.
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По его словам, в результате боевых действий один украинский военный погиб и 12 получили ранения и травмы.
«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский воин погиб, еще 12 получили ранения и травмы. Мы выражаем соболезнования родным погибшего воина», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки зафиксировано 110 обстрелов позиций сил АТО.
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