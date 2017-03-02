Донецкую фильтровальную станцию разминировали – министерство
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины отмечают, что Донецкая фильтровальная станция разминирована.
Об этом говорится в сообщении министерства на странице в Twitter.
"ДФС разминирована. Планируется вывоз хлора для очистки воды. Сейчас есть в наличии 2,5 тыс. тонн хлора", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.
Читайте такжеСитуация с водоснабжением в Авдеевке будет ухудшаться - Красный Крест
Сегодня председатель Донецкой областной ВГА Павел Жебривский заявил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии режима тишины в районе Донецкой фильтровальной станции.
Подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС вместе с представителями СЦКК вышло на осмотр и разминирование территории ДФС. После этого на станцию зайдет ремонтная бригада КП "Вода Донбасса" совместно с представителями миссии ОБСЕ, чтобы начать восстановительные работы.