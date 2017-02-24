Донецкая фильтровальная станция прекратила работу: из-за обстрела был поврежден склад с хлором

Об этом сообщает пресс-служба КП "Компания "Вода Донбасса".

"Боеприпасы попали в резервуар №1, в склад хлора — перебит хлоропровод и повреждена кровля. Зафиксировано два попадания в резервуары чистой воды, снаряды упали возле административно-бытового корпуса и здания фильтров, кроме того, осколками посечено здание фильтров и повреждены оконные перекрытия (плиты OSB), повреждена кровля здания фильтров", - сказано в сообщении.

Отмечалось, что в таких условиях обеспечивать работу Донецкой фильтровальной станции невозможно, а люди практически постоянно находятся в бомбоубежище. Поэтому, руководством Компании было принято решение об эвакуации персонала и остановке Донецкой фильтровальной станции.

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Позже председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский заявил, что повреждения хлоропровода на Донецкой фильтровальной станции ликвидировали, угрозы экологической катастрофы нет, передает 112 Украина.

"В само хранилище хлора (снаряды, - ред.) не попали, был поврежден хлоропровод. Сейчас тот хлор, который проявился, испарился, хлоропровод запаян. Экологической опасности нет", - отметил он.

При этом Жебривский подчеркнул, что сейчас существует одна проблема - люди не совсем готовы идти работать на Донецкую фильтровальную станцию. "Ключевой вопрос, чтобы люди вернулись и начали работать на этой станции, потому что на сегодняшний день они все эвакуированы", - сказал он.

"На сегодня вода идет самотеком, но по ул. Черняховского давление упало. "Вода Донбасса", руководство будет подводить воду туда. В других пока давление есть. Очень больших проблем нет", - добавил Жебривский.

Сообщается, что руководитель городского ВЦА Авдеевки Павел Малыхин уточнил, что работники станции получили психологические травмы. "На данный момент людей там нет. С ними проводят работу, чтобы они вышли", - сказал он, отметив, что встречался с командованием подразделений ВСУ и те заверили, что "станция находится вне зоны удара наших подразделений".

"Все четко проинструктированы, что туда стрелять нельзя", - подчеркнул он.

Стоит добавить, что в Авдеевке за последние недели было повреждено более 300 гражданских зданий.