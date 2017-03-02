Сегодня боевики снова бьют по жилому сектору Авдеевки - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Несколько минут назад российско-оккупационные войска снова нанесли огневой удар по жилому сектору города Авдеевка. По состоянию на 16.40 зафиксировано не менее пяти попаданий на территории города", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли город из танков.

Отмечается, что доподлинно известно о попадании в многоэтажные дома по адресу: Гагарина, 1 и 8.

"Несмотря на то, что обстрел до сих пор продолжается, уточненной информации о жертвах обстрела и характере разрушений не поступало", - добавили в штабе.

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Как сообщал УНИАН, боевые действия вблизи Авдеевки продолжаются почти круглосуточно.

Об этом заявил сегодня на брифинге спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, противник ведет огонь с двух основных направлений – восточного (Ясиноватая) и южного (Спартак). При этом оккупанты массово применяют минометы, пушки и танки. Количество выпущенных боеприпасов исчисляется сотнями.