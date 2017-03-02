ВСУ ликвидировали передовую разведгруппу боевиков на Светлодарской дуге - волонтер
Всю эту ночь были тяжёлые бои на Светлодарской дуге.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.
"Зарево от взрывов, трассёра и стартовые заряды после выстрелов из БМП-1, а звуки работы пулемётов ДШК чётко впивались в уши. Всю ночь наши пацаны из 54-й бригады "работали", - говорится в его сообщении.
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Кроме того, в разгар ночного обстрела пророссийские боевики запросили прекращения огня, а через некоторое время обстрел возобновился с новой силой.
Среди украинских военных раненых и контуженных нет, а у террористов - "минус передовая разведгруппа, причём вместе со старшим".
Ранее в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 118 вражеских обстрелов. Один наш военный погиб, девятеро ранены.