Боевики применили артиллерию: один военный погиб, девятеро ранены – штаб АТО

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 118 вражеских обстрелов. Один наш военный погиб, девятеро ранены. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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По данным штаба, на Донецком направлении из танков, минометов, БМП и гранатометов российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку. Из минометов и гранатометов – Невельское, Луганское, Новоселовку Вторую, Зайцево, Новгородское, Пески, Каменку. По Луганскому вели огонь БМП оккупантов, а также снайпер. Из противотанковых ракетных комплексов захватчики обстреляли Троицкое.

"На Мариупольском направлении танк, артиллерия и минометы обстреливали Красногоровку. Также 122-миллиметровая артиллерия вела огонь по Широкино и Водяному, а минометы – по Новотроицкому, Богдановцах, Павлополю и Чермалыку. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опять же Павлополь, Талаковку, Лебединское, Водяное и Широкино. По Широкино, Марьинке, Новотроицкому и Водяному вели огонь БМП", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии и танков обстреляли Троицкое, а из 122-миллиметровой – Крымское.

"Из 120 и 82-миллиметровых минометов – Новозвановку, Катериновку, Золотое, Орехово и Троицкое. Новоолександровку, Новозвановку, Малиновое, Станицу Луганскую и Катериновку – из гранатометов и стрелкового оружия. По Крымскому стреляли БМП", - подытожили в штабе.