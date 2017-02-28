Сутки в АТО: более 80 вражеских обстрелов, один военный был ранен

Российско-оккупационные войска с упорным цинизмом в одностороннем порядке упорно продолжают нарушать Минские соглашения, используя артиллерию и минометы. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии захватчики обстреливали Широкино. Из минометов калибров 120 и 82 миллиметра – Водяное, Гнутово, Новотроицкое и Павлополь. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаківку, Павлополь, Водяное, Новотроицкое, Широкино, Гнутово. БМП оккупантов вели огонь по Широкино, Водяному и Лебединскому. Снайпер – по Талаковке. На Донецком направлении танк неоднократно вел огонь по Авдеевке", - рассказали в штабе.

Кроме того, из 120 и 82 миллиметровых минометов захватчики обстреляли Троицкое, Новолуганське, Луганское, Верхньоторецьке, Опытное, Авдеевку, шахту Бутовку, и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Пескам, Зайцево, Луганскому, Каменке и Троицкому.

Также в штабе отметили, что на Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по Новоолександровке, Станице-Луганской и Валуйскому. Лобачево обстреливал снайпер.

"В целом зафиксировано 84 обстрела. Один наш военный ранен", - подытожили в штабе.

В понедельник, 27 февраля, спикер штаба АТО Леонид Матюхин сообщил, что поддерживаемые Россией боевики уничтожают позиции «шахта Бутовка» на Донбассе.